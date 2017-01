Oscar 2017: le divertenti reazioni delle star alle nomination! (VIDEO)

Come sempre, dopo le candidature scelte dall'Academy, si sollevano maree di pareri, critiche, giudizi e persino dietrologie complottiste. Noi di Movieplayer.it, invece, siamo andati alla fonte, ascoltando come l'hanno presa i diretti interessati.

Odiati o amati che siano, esasperati nella loro importanza o snobbati dai più scettici, gli Oscar catalizzano almeno un mese dell'anno. Succede in quel lasso di tempo che va dalle nomination alla cerimonia di premiazione, una trentina di giorni stracolmi di attese, speranze, discussioni e speculazioni. Noi, come spesso ci capita in questi casi, decidiamo di affidarsi ai diretti interessati, a chi ha vissuto queste nomination agli Oscar 2017 sulla propria pelle. Nel bene e nel male. Abbiamo spiato l'incontro romantico tra i due grandi delusi Amy Adams e Jake Gyllenhaal, ci siamo intrufolati dietro le quinte di Sully per ascoltare Tom Hanks, e assistito alla reazione spontanea di Emma Stone e Ryan Gosling dopo le trionfali 14 nomination di La La Land. Se anche voi siete in trepidante attesa del 26 febbraio, non vi resta che origliare...

Si ttatta ovviamente di un altro doppiaggio ironico ideato dal nostro Giuseppe Grossi, con le voci di Max Borg e Margherita Bonvino. Se vi è piaciuto, al link che segue ne potete vedere tanti altri!

