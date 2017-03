Oscar 2017: la reazione adorante di Andrew Garfield alla vittoria di Emma Stone

Da tempo hanno interrotto la loro relazione, ma Andrew Garfield ed Emma Stone sembrano essere ancora in ottimi rapporti. A dimostrarlo vi sarebbe la standing ovation riservata dall'attore alla Stone alla notizia della conquista del Golden Globe seguita dalla sua dichiarazione in cui svelava che, se dovesse pensare a una persona da portare con sé su un'isola deserta, la scelta cadrebbe sicuramente su Emma. Non stupisce dunque la sua reazione commossa e piena di orgoglio di fronte alla conquista dell'Oscar come Miglior Attrice per La La Land.

Dopo l'annuncio, Andrew Garfield si è alzato ad applaudire con entusiasmo l'ex compagna e durante il suo discorso di ringraziamento l'ha fissata tutto il tempo con sguardo commosso e orgoglioso, come testimoniano le foto comparse su Twitter.

Look at Andrew Garfield being so proud of Emma Stone and giving her standing ovation again #oscars #stonefield pic.twitter.com/Wha04RTiae — Alice (@reyeverdeen) 27 febbraio 2017

We all need someone to look at us the way andrew garfield looks at emma stone ... ohh they need to get back together pic.twitter.com/4kmwq0FLRf — Ciel Bleu (@Babka_23) 27 febbraio 2017

Alla fine Garfiel si è alzato nuovamente e si è recato dal fratello di Emma, Spencer, per congratularsi riservando all'ex cognato un caloroso abbraccio.

Last break: Justin Timberlake, Jessica Biel leave early. Andrew Garfield hugs Emma Stone's brother, Ben Affleck hugs Casey after #Oscars win pic.twitter.com/Sz9Y7pxkRf — Chris Gardner (@chrissgardner) 27 febbraio 2017

Emma Stone and Andrew Garfield at the 2017 Academy Awards #Oscars pic.twitter.com/m9lHZXGguo — best of stonefield (@stonefieldpost) 27 febbraio 2017

