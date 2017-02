Oscar 2017: La nostra diretta e il red carpet in streaming

Valerio Di G.

E' finalmente arrivato il momento di guardare gli 89esimi Academy Awards! La cerimonia di questa notte sarà condotta da Jimmy Kimmel e verrà trasmessa in diretta su Sky e in chiaro su TV8. Ma una diretta, se ci permettete di dirlo, ancora più importante va segnalata! A partire da mezzanotte, infatti, noi di Movieplayer.it ci sintonizzeremo live per seguire e commentare i vincitori di quest'edizione. Se avete voglia e possibilità di fare le ore piccole e se siete tra quelli che non possono perdersi la notte più glamour dell'anno cinematografico, non mancate di farci compagnia e partecipare alla discussione!

Il video del red carpet sarà disponibile appena possibile, con uno dei prossimi update.

La serata ufficialmente inizierà verso le 2.00 e si concluderà alle 6.00 del mattino circa, con i soliti minuti di ritardo che caratterizzano l'evento. Ma ovviamente a mezzanotte comincerà il prologo fondamentale alla serata, ossia il red carpet che porterà le stelle di Hollywood all'interno del Dolby Theatre.

Oltre a commentare live la sfilata degli attori e delle attrici sul tappeto rosso (e soprattutto i loro vestiti!) attendendo la cerimonia, vi aggiorneremo in tempo reale sulla nostra pagina Facebook Ovviamente il reportage sul sito sarà più serio e competente, mentre su Facebook sarà tutto più informale e giocoso. A seconda di come ci preferite, in ogni caso, ci trovate sia sui social che qui! Dopo la cerimonia degli Oscar, inoltre, non mancheranno ulteriori approfondimenti e news su questa edizione degli Academy Awards.

Vi ricordiamo che potete intervenire con domande e commenti durante la diretta scrivendo nei commenti in fondo a questa news, la chat di Youtube o usando l'apposita mail live@movieplayer.it. Cercheremo di rispondervi live per chiacchierare insieme! Non mancate!

