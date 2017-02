Oscar 2017, Jimmy Kimmel: "Warren Beatty ha sbagliato perché ha fatto troppo sesso"

Visto che ormai la frittata è fatta, non resta che riderci sopra. A poche ore dalla figuraccia compiuta nel corso della Notte degli Oscar, in cui ai presentatori dell'Oscar al Miglior Film Warren Beatty e Faye Dunaway è stata consegnata la busta sbagliata, il comico Jimmy Kimmel, cerimoniere della serata, scherza indicando nel "troppo sesso" fatto da Warren Beatty la causa dell'errore.

A quanto pare il divo, che ha alle spalle una lunga fama di sex symbol e latin lover, avrebbe fatto troppo sesso e ora avrebbe difficoltà a concentrarsi.

"Warren Beatty ha fatto così tanto sesso che ora non riesce a concentrarsi. Questo è un uomo che probabilmente non ha mai dovuto firmare niente, visto che ha delle persone che lo fanno per lui."

Al di là dell'ironia, Jimmy Kimmel ha confermato che a Beatty è stata consegnata la busta sbagliata con dentro un duplicato del cartoncino con il premio a Emma Stone invece che quello per il miglior film.

Il comico ha spiegato: "Non so cosa sia successo esattamente, ma ci sono un paio di cose che so. La busta data a Warren Beatty conteneva il premio alla miglior attrice. Questo è certo. Si è confuso perché il cartoncino, che mi ha mostrato, conteneva la scritta 'Emma Stone, La La Land.' Pensavamo che stesse fingendo, ma in realtà era veramente perplesso. Non pensavo a un finale così drammatico, ma amo comunque la televisione live. Ogni sera conduco un talk show e questi sono i momenti che aspetto".

