Oscar 2017: Ian McKellen dà un consiglio a Warren Beatty e Faye Dunaway dopo il "disastro"

Ian McKellen ha condiviso via Twitter un simpatico consiglio rivolto a Warren Beatty e Faye Dunaway dopo quanto accaduto sul palco degli Oscar, quando è stato annunciato il titolo sbagliato nel momento dedicato al Miglior Film.

L'attore ha infatti scritto:

"Cari Faye e Warren:

la prissima volta, fate quello che faccio sempre io quando presento. Dietro le quinte, prima di entrare in scena, furtivamente e gentilmente aprite leggermente la busta per dare un'occhiata in anteprima al contenuto. Se qualcuno vi chiede cosa state facendo, spiegate che dovete controllare la pronuncia del nome del vincitore o in realtà chi è davvero il vincitore. Con affetto, Ian".

Dear Faye and Warren:

Next time, do what I always do when presenting. Backstage, before you go on ... see image for more. pic.twitter.com/PxWHYVn8BR