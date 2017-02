Oscar 2017: i nominati nella categoria Migliore Attore Non Protagonista (VIDEO)

Si svolgerà il 26 febbraio la cerimonia di consegna dei premi Oscar, i prestigiosi riconoscimenti assegnati dai membri dell'Academy, e a condurre la serata sarà Jimmy Kimmel. Il nuovo video approfondimento di Movieplayer.it vi porta alla scoperta dei nominati nella categoria Migliore attore non protagonista.

Il primo degli interpreti in corsa per ottenere una statuetta è Dev Patel che in Lion - La strada verso casa interpreta la storia vera di un ragazzo di origine indiana che, dopo molti anni da quanto è stato adottato da una famiglia australiana, cerca di individuare il luogo in cui si era perso da bambino con la speranza di ricongiungersi alla madre biologica e al resto della sua famiglia.

Mahershala Ali è invece nel cast di Moonlight, film scritto e diretto da Barry Jenkins, con il ruolo dello spacciatore Juan, un uomo che avrà un ruolo importante nella vita del giovane Chiron, protagonista del lungometraggio, di cui si raccontano diverse fasi della sua vita.

Ha poi recitato in Manchester by the Sea Lucas Hedges portando, nell'opera del regista Kenneth Lonergan, l'adolescente Patrick che deve affrontare la morte del padre e il suo affidamento alle "cure" dello zio, personaggio affidato a Casey Affleck.

Animali notturni, il secondo film diretto da Tom Ford, è in corsa agli Oscar grazie all'interpretazione di Michael Shannon, impegnato con la parte di un poliziotto che indaga sul brutale omicidio di una donna e di sua figlia.

Un ruolo da agente ha permesso di conquistare una nomination anche all'ultimo degli attori che potrebbe ambire alla statuetta: Jeff Bridges, tra i protagonisti di Hell or High Water, il film rivelazione distribuito da Netflix.

