Oscar 2017: I nominati della categoria Miglior Attrice Protagonista (VIDEO)

Si svolgerà il 26 febbraio la cerimonia di consegna dei premi Oscar, i prestigiosi riconoscimenti assegnati dai membri dell'Academy, e a condurre la serata sarà Jimmy Kimmel. Il nuovo video approfondimento di Movieplayer.it vi porta alla scoperta dei nominati nella categoria Migliore attrice protagonista.

In testa alle nomination della categoria, nonchè tra le favorite assolute di quest'edizione, vi è sicuramente Emma Stone per il suo ruolo in La La Land che già le è valso un Golden Globe. Invece, Isabelle Huppert è stata nominata per un ruolo in lingua francese nel film di Paul Verhoeven, Elle. Per la Huppert si tratta della prima nomination agli Oscar nonostante il suo sorprendente curriculum.

Nella rosa delle candidate per l'ambita statuetta troviamo anche Ruth Negga per Loving, il film di Jeff Nichols racconta di una coppia interraziale che negli anni cinquanta lottò con dignità per il loro diritto di sposarsi. Altra presenza importante è la nomina a Natalie Portman che investe tutta se stessa nel ritratto di una delle First Lady più amate della storia in Jackie, originale biopic firmato da Pablo Larrain.

Infine ancora una volta compare Meryl Streep che con Florence firma la ventesima nomination della propria carriera.

