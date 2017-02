Oscar 2017: I nominati della categoria Miglior Attore Protagonista (video)

Valerio Di G.

Si svolgerà il 26 febbraio la cerimonia di consegna dei premi Oscar, i prestigiosi riconoscimenti assegnati dai membri dell'Academy, e a condurre la serata sarà Jimmy Kimmel. Il nuovo video approfondimento di Movieplayer.it vi porta alla scoperta dei nominati nella categoria Migliore attore protagonista.

Le nomination in questa categoria includono il favorito Casey Affleck che regala una performance toccante interpretando un personaggio sofferente in Manchester by the Sea.

Ryan Gosling è invece nominato per il ruolo di un jazzista ostinato in La La Land, musical dei record scritto e diretto da Damien Chazelle. Segue Andrew Garfield celebrato per la sua interpretazione nell'ultimo film di Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge, war movie di stampo biografico sulle gesta di un obiettore di coscienza che andò in guerra senza usare armi.

Concludono il girone dei candidati come miglior attore protagonista Viggo Mortensen per Captain Fantastic dove interpreta il padre di una bizzarra famiglia e Denzel Washington in un film che lo vede anche nelle vesti di regista, Barriere.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Oscar 2017: I nominati della categoria Miglior...