Oscar 2017, diretta streaming: l'annuncio delle nomination e il nostro commento

Tra pochissime ore saranno annunciate ufficialmente le nomination della 89esima edizione degli Academy Awards, i premi più attesi della stagione cinematografica americana.I nomi dei potenziali vincitori di un'ambita statuetta verranno rivelati a Los Angeles, mentre Sky Cinema Uno HD seguirà l'evento a partire dalle ore 14.15.

A partire dalle ore 16.00, invece, appuntamento con la diretta streaming dalla nostra redazione per commentare insieme a Luca Liguori, Alessia Starace e Antonio Cuomo le candidature agli Oscar.

Alcuni membri dell'Academy riveleranno le nomination e alcuni vincitori delle edizioni precedenti, come Brie Larson, Jennifer Hudson, Ken Watanabe e Jason Reitman contribuiranno all'evento che, per la prima volta, non si svolgerà alla presenza della stampa ma in diretta streaming sui siti Oscar.com, Oscars.org, sulle piattaforme digitali dell'Academy e in diretta su varie emittenti in tutto il mondo.

Di seguito potete vedere il video con l'annuncio delle nomination a partire dalle ore 14.15

Questo invece è il video della nostra diretta streaming dalla redazione per commentare le candidature. Vi ricordiamo che potete intervenire con domande e commenti durante la diretta scrivendo nei commenti in fondo a questa news, la chat di Youtube o usando l'apposita mail live@movieplayer.it. Cercheremo di rispondervi live per chiacchierare insieme! Non mancate! Ci vediamo alle 16.00, non mancate!

L'attesa crescerà poi fino a domenica 26 febbraio quando si scopriranno i nomi dei vincitori durante la cerimonia di premiazione che verrà condotta da Jimmy Kimmel. L'appuntamento, per gli appassionati di cinema italiani, sarà per le ore 22.50 su Sky Cinema Oscar HD, il canale che si accenderà sul canale 304 da sabato 18 febbraio a domenica 5 marzo, dando spazio ai film premiati in passato, proposti in alta definzione.

