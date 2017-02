Oscar 2017: Barry Jenkins svela quale sarebbe stato il suo discorso di ringraziamento

Il regista di Moonlight, Barry Jenkins, ha svelato a Entertainment Weekly quale sarebbe stato il suo discorso se avesse ricevuto il premio Oscar come Miglior Film senza l'errore che ha causato molta confusione sul palco e in platea.

Il filmmaker ha infatti sottolineato che la situazione lo ha portato a fare delle dichiarazioni imperfette e ha condiviso quali sarebbero state le sue parole: "Io e Tarell Alvin McCraney siamo questo ragazzo. Siamo Chiron. E non si pensa che quel bambino crescendo potrebbe essere nominato a otto Academy Awards. Non gli è permesso avere quel sogno. Mi sento ancora così. Non pensavo fosse possibile. Ma ora guardo alle persone che mi osservano e se non avessi pensato che fosse stato possibile, come potrebbero farlo loro? Ma ora è accaduto. Quindi quando penso a possibilità come queste ritengo che sia qualcosa che possiamo eliminare dalle opzioni. Tutto ciò è accaduto".

Jenkins e McCraney, infatti, sono entrambi cresciuti nell'area di Liberty City, nella città di Miami, dove è ambientata la storia di Chiron, di cui si segue la vita da quando era bambino all'età adulta.

