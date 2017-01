Oscar 2017: Asghar Farhadi ha deciso di non partecipare alla cerimonia in nessun caso

Dopo la chiusura delle frontiere di Donald Trump a sette paesi mussulmani, compreso l'Iran, il regista Asghar Farhadi, candidato all'Oscar con la pellicola Il cliente, ha diffuso un comunicato stampa in cui annuncia che non parteciperà alla cerimonia di consegna degli Academy Awards neppure se per lui verrà fatta un'eccezione.

"Mi rincresce comunicare la mia decisione di non partecipare alla cerimonia degli Academy Awards Ceremony insieme ai miei colleghi membri della comunità cinematografica" annuncia il regista sul New York Times.

"La possibilità della mia presenza è accompagnata da un'incertezza che non è accettabile per me neppure se venisse fatta un'eccezione per permettermi di partecipare. Umiliare una nazione col pretesto di assicurare la sicurezza di un'altra non è un fenomeno nuovo nella storia e ha sempre creato divisioni e inimicizie. Io esprimo la mia condanna delle ingiuste condizioni e del trattamento riservato ai miei compatrioti e ai cittadini di altri sei paesi che tentano di entrare legalmente negli Stati Uniti e spero che questa situazione non creerà future divisioni tra le nazioni".

Farhadi sembrava inizialmente intenzionato a partecipare alla cerimonia che si terrà a Los Angeles, ma la situazione politica e le decisioni prese da Trump gli hanno fatto cambiare idea. In precedenza la star de Il cliente Taraneh Alidoosti si è espressa via Twitter annunciando che non parteciperà alla cerimonia degli Oscar in aperta contestazione a Trump.

Trump's visa ban for Iranians is racist. Whether this will include a cultural event or not,I won't attend the #AcademyAwards 2017 in protest pic.twitter.com/CW3EF6mupo — Taraneh Alidoosti (@t_alidoosti) 26 gennaio 2017

