Oscar 2017: 3 domande sull'89esima edizione degli Academy Awards (VIDEO)

Le domande si sa sono sempre tante e le risposte sembrano non bastare mai, ma possiamo provarci! Oggi inauguriamo una nuova rubrica video intitolata, non a caso, 3 Domande e sarà appunto dedicata ad alcuni dei quesiti più richiesti con una selezione di tre interrogativi a video su un determinato argomento che verrà scelto di volta in volta.

Considerando l'imminente cerimonia di premiazione degli Oscar che si terrà, lo ricordiamo, la notte di Domenica 26 Febbraio, abbiamo deciso di affrontare nel primo appuntamento proprio alcune domande cruciali che in questi giorni hanno sollevato qualche discussione: La La Land è davvero lanciato per vincere tutto? L' #OscarSoWhite influirà sulle scelte di quest'anno? Il film di Gianfranco Rosi, Fuocoammare, ha speranze di ottenere l'ambito premio di Miglior Film Documentario? Ad avere tutte le risposte è la nostra Alessia Starace, ecco a voi il video!

