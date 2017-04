Orphan Black: nel primo trailer della stagione 5 si combatte per il futuro

BBC America ha diffuso il trailer ufficiale della quinta e ultima stagione della serie Orphan Black. La premiere dello show interpretato da Tatiana Maslany è prevista per il 10 giugno.

In questa stagione Sarah si trova in trappola quando tutti i suoi alleati vengono neutralizzati da Rachel. In più sua figlia Kira si è unita a loro. Con la minaccia di Neolution che ha carta bianca nell'accedere alla biologia dei cloni, Sarah cerca disperatamente di riprendere il controllo della situazione, ma capisce di dover cambiare tattica. La donna farà di tutto per proteggere entrambe le famiglie e l'ospite dei cloni che deve ancora incontrare combattendo la cospirazione di cui ancora non conosce tuti i dettagli. In più finalmente scoprirà la storia delle sue origini.

