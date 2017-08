Orlando Bloom sarà la star della serie Carnival Row

Orlando Bloom sarà il protagonista della serie Carnival Row. Amazon ha annunciato che l'attore avrà la parte di Rycroft Philostrate: un ispettore di polizia che indaga sull'omicidio di una showgirl sul Carnival Row. Rycroft non dovrebbe occuparsi della morte di un rifugiato, ma lo fa, e andare a fondo di quanto è accaduto avrà per lui un prezzo salato da pagare.

La serie, che debutterà nel 2019, è ambientata in un mondo fantastico in cui delle creature mitologiche sono in fuga da una patria distrutta dalla guerra. La popolazione di immigrati dovrà però fare i conti con la tensione crescente.

Bloom sarà coinvolto anche come produttore esecutivo degli otto episodi prodotti dalla Legendary Television. La sceneggiatura sarà scritta dallo showrunner Renè Echevarria, coinvolto anche come produttore insieme a Paul McGuigan, regista delle puntate, e Travis Beacham, autore dell'iniziale script che avrebbe dovuto intitolarsi A Killing on Carnival Row.

