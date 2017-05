Orange Is The New Black: un nuovo trailer e foto inedite della quinta stagione

Sarà disponibile a partire dal 9 giugno su Netflix la quinta stagione della serie Orange Is the New Black, basata sul bestseller autobiografico di Piper Kerman.

La sinossi ufficiale degli episodi inediti riporta: La rivolta scoppiata dopo la morte di Poussey degenera rapidamente quando le detenute ottengono il controllo della prigione. Una volta assaggiato il potere, il caos scoppia tra le mura di Litchfield e tornare indietro sarà davvero difficile. Questa stagione senza precedenti si svolgerà in tempo reale nel corso di tre giorni soltanto: le detenute vedranno le loro vite cambiare per sempre e si faranno coraggio a vicenda per ottenere il rispetto che meritano.

Ecco il nuovo trailer, in italiano e in inglese, in cui si mostra qualche nuova sequenza della rivolta scoppiata in carcere.

Le nuove immagini della quinta stagione:

