Orange Is The New Black: nuove foto e una clip della quinta stagione

Netflix ha diffuso le prime foto e la clip esclusiva della quinta stagione della serie originale Orange Is the New Black, in arrivo sul catalogo in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo a partire da Venerdì 9 Giugno 2017.

Basata sul best-seller autobiografico di Piper Kerman, la serie acclamata dalla critica di Jenji Kohan continuerà ad affrontare temi sociali rilevanti.

Le immagini ufficiali:

La sinossi ufficiali delle puntate inedite anticipa:

La rivolta scoppiata dopo la morte di Poussey degenera rapidamente quando le detenute ottengono il controllo della prigione. Una volta assaggiato il potere, il caos scoppia tra le mura di Litchfield e tornare indietro sarà davvero difficile.

Questa stagione senza precedenti si svolgerà in tempo reale nel corso di tre giorni soltanto: le detenute vedranno le loro vite cambiare per sempre e si faranno coraggio a vicenda per ottenere il rispetto che meritano.

Ecco la nuova clip:

Home News Orange Is The New Black: nuove foto e una clip...