Orange is the new black 5: un hacker sta per mettere online i nuovi episodi?

Un hacker, che si fa chiamare The Dark Overlord, ha dichiarato di aver rubato la nuova stagione di Orange Is the New Black e ha minacciato di rilasciarla, se Netflix non pagherà un indefinito quantitativo di denaro. Il servizio streaming ha rilasciato un comunicato a riguardo:

"Siamo al corrente della situazione. Un fornitore di produzione, usato da numerosi studios televisivi, ha avuto una falla nella sicurezza, le forze dell'ordine sono state allertate."

Pare che l'hacker sia riuscito a ottenere altri show e che il primo episodio della quinta stagione di Orange is the new black sia finito sul web, in un sito illegale di file-sharing. L'account Twitter dell'hacker riporta un messaggio che minaccia numerosi altri canali televisivi, affermando che "non stiamo più giocando":

Who is next on the list? FOX, IFC, NAT GEO, and ABC. Oh, what fun we're all going to have. We're not playing any games anymore. — thedarkoverlord (@tdohack3r) 29 aprile 2017

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Orange is the new black 5: un hacker sta per...