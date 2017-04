Orange Is The New Black 5: condivisi illegalmente gli episodi inediti

Netflix non ha pagato il "riscatto" previsto e nella giornata di ieri un hacker ha condiviso online la quinta stagione di Orange Is the New Black che debutterà sulla piattaforma di streaming il 9 giugno.

L'appropriazione degli episodi inediti è avvenuta a gennaio mentre il materiale si trovava ai Larson Studios, una società che si occupa di post-produzione.

Il pirata informatico, o il gruppo di persone coinvolte, che utilizza il nome di The Dark Overlord ha inoltre dichiarato che è in possesso di contenuti inediti appartenenti a network come ABC, Fox, National Geographic e IFC.

Sul sito DataBreaches.net è stata condivisa la lista dei titoli in suo possesso che comprende serie come Brockmire, Making History, Man Seeking Woman, NCIS: Los Angeles, New Girl, Portlandia, The Arrangement, The Catch e The Middle. Tra i film invece, anche Rebel in the Rye e xXx - Il ritorno di Xander Cage.

Su Twitter era stato annunciato che si proseguirà a condividere materiale inedito dichiarando: "Oh quanto ci divertiremo. Non stiamo più giocando".

Who is next on the list? FOX, IFC, NAT GEO, and ABC. Oh, what fun we're all going to have. We're not playing any games anymore.