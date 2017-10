On the Basis of Sex: la prima foto di Felicity Jones nei panni di Ruth Bader Ginsburg

Sono in corso a Montreal, in Canada, le riprese di On the Basis of Sex, pellicola che vede protagonista l'inglese Felicity Jones nel ruolo del giudice della Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg. Al fianco dell'attrice Armie Hammer interpreta il marito Martin, Justin Theroux, Kathy Bates, Sam Waterston, Stephen Root e Cailee Spaeny.

On the Basis of Sex racconta gli ostacoli che Ruth Bader Ginsburg ha dovuto superare per ottenere l'uguaglianza nel corso della sua carriera. La Ginsberg è stata scelta per la Corte Suprema nel 1993 dal presidente Bill Clinton ed è stata la prima donna di origine ebraica a ottenere il prestigioso incarico.

A dirigere il film è Mimi Leder la quale ha dichiarato: "La nostra storia di Ruth Bader Ginsburg è collegata a me in vari modi, dalla presenza di un partner che le ha infuso fiducia e le ha dato supporto alle avversità che ha dovuto affrontare come donna e che l'hanno costretta a scoprire la propria forza fino all'impegno infuso per combattere le discriminazione di sesso, razza o credenze religiose. In epoche tumultuose come la nostra storie come questa parlano al cuore delle persone e ci ricordano dove possiamo arrivare con amore e compassione".

