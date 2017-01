Omicidio all'italiana: le foto del nuovo film di Maccio Capatonda!

Uno strano omicidio sconvolge la vita sempre uguale di Acitrullo, sperduta località dell'entroterra abruzzese. Quale occasione migliore per il sindaco (Maccio Capatonda) e il suo vice (Herbert Ballerina) per far uscire dall'anonimato il paesino? Oltre alle forze dell'ordine infatti, accorrerà sul posto una troupe del famigerato programma televisivo "Chi l'acciso?", condotto da Donatella Spruzzone (Sabrina Ferilli). Grazie alla trasmissione e all'astuzia del sindaco, Acitrullo diventerà in men che non si dica famosa come e ancor più di Cogne! Ma sarà un efferato crimine o un... omicidio a luci grosse??

Arriverà al cinema a marzo Omicidio all'italiana, seconda regia di Maccio Capatonda. Un giallo comico che si fa beffe dei malcostumi degli italiani il nuovo lungometraggio che vede al fianco di Maccio il ritorno del fedele Herbert Ballerina e la presenza di Sabrina Ferilli nei panni di una popolare conduttrice televisiva. Di seguito le prime foto del film.

