Omaggio a David Bowie: stasera Labyrinth - Dove tutto è possibile su Studio Universal

Stasera, con il film Labyrinth - Dove tutto è possibile Studio Universal rende omaggio a David Bowie, scomparso un anno fa. La pellicola andrà in onda stasera alle 19:25 su Studio Universal.

Il film, diretto nel 1986 da Jim Henson, il creatore dei Muppets, racconta il viaggio di Sarah (Jennifer Connelly), attraverso un labirinto magico, popolato da gnomi, fate e pupazzi viventi. Messa alla prova da varie prove e test, la fanciulla fa il possibile per riuscire a trovare e riportare a casa il fratellino Toby (Toby Froud), rapito e portato nel labirinto da un barbagianni, che si rivela essere Jareth, l' inquietante, perfido e affascinante Re dei Goblin, strepitosamente interpretato da David Bowie.

Oltre alla perfomance recitativa, nel film sono presenti anche alcune canzoni del grande artista: Magic Dance, Chilly Down, As the World Falls Down, Within You, e il singolo realizzato per il film, Underground. Grazie a questo film si può apprezzare l'artista nella sua totalità, un servizio completo di Bowie, come attore e musicista. Un poliedrico performer, unico nel suo genere, che ha segnato per sempre il mondo della musica.

