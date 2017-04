Olivier Assayas regista e sceneggiatore di Wasp Network

Il regista Olivier Assayas si occuperà del thriller Wasp Network, di cui è anche sceneggiatore.

Il progetto è un adattamento del libro The Last Soldiers of the Cold War scritto da Fernando Morais e racconterà la storia delle spie cubane attive nel territorio americano durante gli anni '90 quando dei gruppi anti-Castro basati in Florida hanno progettato e organizzato alcuni attacchi militari a Cuba e il governo ha reagito infiltrando i propri agenti in queste organizzazioni.

La produzione sarà curata da RT Features e CG Cinema.

Assayas ha recentemente scritto e diretto Personal Shopper, in arrivo nelle sale italiane il 13 aprile e con protagonista l'attrice Kristen Stewart.

Home News Olivier Assayas regista e sceneggiatore di Wasp...