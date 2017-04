Okja: Tilda Swinton si preoccupa degli incubi dei maiali in un nuovo spot

Il nuovo film diretto da Bong Joon-ho, Okja, verrà presentato in anteprima al Festival di Cannes in programma dal 17 al 28 maggio e tra i protagonisti c'è l'attrice Tilda Swinton.

In un nuovo video la star appare nel ruolo di Lucy, l'amministratrice delegata della Mirando Corporation, impegnata a spiegare le attività della sua società.

Nel filmato il personaggio sottolinea inoltre come i maiali meritino di evitare gli incubi, mostrando qualche terribile immagine dei potenziali pensieri che potrebbero emergere nella mente degli animali durante il sonno.

La sinossi del film anticipa:

Per dieci anni meravigliosi la giovane Mija (Ahn Seo-Hyun) si è presa cura di Okja - un enorme animale, ma un amico ancora più grande - nella sua casa tra le montagne della Corea del Sud. Tutto cambia quando la multinazionale Mirando Corporation prende Okja e lo porta a New York: la CEO Lucy Mirando (Tilda Swinton), ossessionata dall'apparenza e da se stessa, ha grandi progetti per il più caro amico di Mija.

Senza un piano particolare, ma determinata come non mai, Mija si imbarca in una missione di salvataggio. Il suo viaggio diventa rapidamente più pericoloso quando incontra sulla sua strada un gruppo di manifestanti che vuole avere l'ultima parola sul destino di Okja, mentre tutto quello che Mija desidera è riportare il suo amico a casa.

Nel cast troviamo anche Lily Collins, Giancarlo Esposito, Jake Gyllenhaal e Paul Dano.

