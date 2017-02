Okja: nel primo teaser uno sguardo a Tilda Swinton e al misterioso animale al centro del film

Netflix ha diffuso il primo teaser trailer internazionale di Okja, nuova misteriosa pellicola del regista coreano Bong Joon-ho. Okja sarebbe il nome di una misteriosa e mostruosa creatura al centro della pellicola che però, a quanto dichiarato dal regista, non sarà un monster movie. Al riguardo Bong Joon-ho spiega: "E' un animale molto timido e solitario. E' una creatura unica che non abbiamo mai visto prima."

Al centro del plot troviamo Okja e Mija (Ahn Seo-Hyun), una giovane sudcoreana, alle prese con un'avventura a New York City. Nel cast troviamo Lily Collins nei panni di Red, membro di un gruppo di attivisti per i diritti degli animali. Con lei Tilda Swinton, che nel teaser vediamo in versione biondo platino, Giancarlo Esposito, Jake Gyllenhaal e Paul Dano.

