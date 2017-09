Oggi si accende Sky Cinema 007 con tutti i film della saga di James Bond

Patrizio Marino

Dopo il successo delle passate "edizioni", da sabato 9 settembre a domenica 8 ottobre Sky Cinema Hits (canale 304) si trasforma in Sky Cinema 007, il canale interamente dedicato alla spia più famosa del mondo, nata dalla penna di Ian Fleming, con tutta la saga completa degli 007, arricchita da contenuti speciali, documentari e immagini, con la qualità dell'alta definizione, tutti i film disponibili in italiano e in lingua originale, anche su Sky Go e su Sky On Demand con una ricca collezione.

"Il mio nome è Bond, James Bond". In attesa del 25esimo film ufficiale della saga, che vedrà nuovamente come protagonista Daniel Craig e che arriverà nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2019, il canale 304 torna ad ospitare l'agente segreto con licenza di uccidere, tra Aston Martin, Dom Pérignon, Bond Girls e Martini rigorosamente "agitato, non mescolato".

Sky Cinema 007 ospiterà tutti i film della saga, dai primi classici come Agente 007, licenza di uccidere e Agente 007, si vive solo due volte con Sean Connery, passando per Agente 007, la spia che mi amava e Octopussy operazione piovra con Roger Moore e 007 - Il domani non muore mai con Pierce Brosnan, fino ai più recenti Quantum of Solace, Skyfall e 007 Spectre con Daniel Craig.

Oltre ai 24 film ufficiali, prodotti da MGM, la programmazione sarà arricchita anche da altri film dedicati all'agente 007, non appartenenti alla serie ufficiale, come James Bond 007 - Casino Royale (1967), Agente 007 - Mai dire mai (1983) e il pilota della serie Climax! (1954).

Si parte nel weekend di sabato 9 settembre con una maratona dedicata di tutti i film in ordine cronologico e la prima serata, alle 21.15, con Vivi e lascia morire, la prima pellicola della saga interpretata da Roger Moore per commemorare la sua recente scomparsa.

Ogni domenica l'appuntamento sarà invece dedicato all'ActorDay, una giornata interamente dedicata alle star più celebri che hanno interpretato l'agente 007. Si parte il 18 settembre (dalle 14.30) con Daniel Craig, il 24 settembre (dalle 11.10) sarà la volta di Sean Connery, mentre l'1 ottobre toccherà a Timothy Dalton e Pierce Brosnan (rispettivamente dalle 12.30 e dalle 17). Per concludere, l'8 ottobre la giornata sarà dedicata a Roger Moore (dalle 10.30).

