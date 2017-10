Offerta Amazon: 5 titoli a soli 25 euro su quasi duemila prodotti Warner Bros in promozione

Altra offerta Amazon su prodotti Warner Bros, che sarà valida fino al 12 novembre. Acquistando 5 titoli a scelta tra i DVD e i Blu-ray in promozione, si pagherà al massimo 25 €. Per usufruire dello sconto basta andare al link dell'offerta Amazon, scorrere fra i quasi duemila titoli in promozione e scegliere 5 prodotti: poi bisogna ricordarsi di inserire il codice 5X25WB, senza spazi all'inizio o alla fine, nella schermata di conferma dell'ordine prima di concludere l'acquisto.

Offerta Warner Bros. DVD e Blu-ray: 5 titoli a 25 € (codice 5X25WB)

Fra quasi 2000 titoli, è ovvio che la scelta è amplissima, con film vecchi e nuovi, serie tv e raccolte di ogni tipo. Segnaliamo fra i titoli principali Animali fantastici e dove trovarli, Trolls, Revenant, l'It del 1990, e ancora Blade Runner, Deadpool e tantissimi altri. Ricordarevi che c'è tempo fino al 12 novembre.

Home News Offerta Amazon: 5 titoli a soli 25 euro su quasi...