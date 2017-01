Ocean's Eight: nel film anche Richard Armitage, Kim Kardashian e Kendall Jenner

Il cast di Ocean's Eight si è arricchito nelle ultime ore con nuovi interpreti.

L'attore britannico Richard Armitage reciterà infatti, con un ruolo ancora avvolto dal mistero, nel lungometraggio con protagoniste Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna, Helena Bonham Carter e James Corden.

Nello spinoff diretto da Gary Ross ci sarà inoltre spazio per un cameo di Kim Kardashian e Kendall Jenner. La scena in cui sono coinvolte le due celebrities è ambientata durante il Met Gala, evento che nella finzione potrà contare anche sulla presenza di Anna Wintour, Adriana Lima e Katie Holmes.

Le riprese del lungometraggio sono attualmente in corso a New York e la sceneggiatura è stata scritta da Olivia Milch. Sul grande schermo, nell'estate 2018, si assisterà alla continuazione dei film che avevano come protagonista George Clooney. Il premio Oscar Sandra Bullock avrà la parte della sorella di Danny Ocean che, insieme all'aiuto del suo braccio destro (Cate Blanchett), formerà un team di ladre per rubare una preziosa collana durante il Met Ball.

