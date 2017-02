Notte Horror: Midnight Factory e UCI Cinemas portano gli incubi nei cinema di tutta Italia

Il grande momento è arrivato, l'attesa è finita. Midnight Factory e UCI Cinemas sono pronte a svelare i dettagli del grande progetto horror che porterà paura e tensione nelle sale cinematografiche di tutta Italia: Notte Horror, i migliori film sui vostri peggiori incubi.

A partire da marzo, in 28 multisale UCI Cinemas, prenderanno vita le spaventose notti horror con gli inediti della collezione Midnight Factory. L'appuntamento da paura sarà doppio per la felicità di tutti i fan e non solo. Il sabato con lo spettacolo delle ore 00:45 e, in replica, il lunedì, alle ore 22:30 (fatta eccezione per lo spettacolo di lunedì 6 marzo che comincerà alle 22.00).

Si parte, infatti, sabato 4 marzo, alle ore 00:45 (con replica lunedì 6 marzo alle ore 22:00) con un vero e proprio cult per gli appassionati del genere. Preparatevi a vedere la versione restaurata del capolavoro di George A. Romero Zombi - European Cut (Zombi). Il film che ha ispirato The Walking Dead è il secondo capitolo della quadrilogia inaugurata dal regista nel 1968 con La notte dei morti viventi. La versione proposta da Midnight Factory è un vero e proprio regalo per gli appassionati. Dopo la prima mondiale in occasione della 73° Mostra del Cinema di Venezia, arriva, per la prima volta sul grande schermo, l'incubo originale. Un'incredibile pellicola montata e curata da Dario Argento per il mercato europeo con le musiche dei Goblin, restaurata in 4K con la supervisione di Nicolas Winding Refn.

Si prosegue sabato 11 marzo, alle ore 00:45, (con replica il 13 marzo alle ore 22:30) con l'inedito Backcountry. Il pubblico vivrà la storia di una coppia che, in vacanza in un campeggio, si smarrisce in un bosco. Persi, senza speranza e senza viveri i due ragazzi cercano la strada per tornare a casa, ma entrano nel territorio di un orso, dando vita ad una nuova paura. Riusciranno a tornare a casa?

Kiss of the Damned, in programma il 18 marzo alle ore 00:45 (replica il 20 marzo alle 22:30), è una spaventosa storia di vampiri diretta da Xan Cassavetes. Il film è stato presentato nella sezione Settimana Internazionale della Critica alla sessantanovesima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Al centro della storia, per la prima volta sul grande schermo grazie a Midnight Factory, una comunità dei "Signori della Notte", tanto amati dagli appassionati del genere.

L'ultimo titolo di marzo è un vero e proprio monito ai bulli. L'odio che uccide è in programmazione il 25 marzo alle ore 00:45 (con replica il 27 marzo alle 22:30). Il capolavoro di Adam Egypt Mortimer racconta la storia di un ragazzo vittima di bullismo che evoca nella disperazione lo spirito di Moira, una ragazza che ha subito le sue stesse violenze ed è stata spinta al suicidio. Lei ritornerà pronta a compiere le sue vendette.

"Dalla collaborazione tra Midnight Factory e UCI Cinemas è nato il più importante evento horror cinematografico del 2017. Siamo davvero orgogliosi di poter finalmente svelare i dettagli di questo importante e ambizioso progetto", ha commentato Umberto Bettini, Country Manager Koch Media Italia. "Midnight Factory si è affermata, in poco tempo, come etichetta horror di qualità nei confronti dell'esigente pubblico di questo genere. Questo perché è riuscita a mantenere la promessa fatta fin dall'inizio e cioè garantire sempre un elevato livello qualitativo. Grazie alla partnership con UCI Cinemas, possiamo adesso alzare ulteriormente l'asticella con una programmazione di film assolutamente inediti, prime visioni cinematografiche da urlo. ...è proprio il caso di dirlo".

Ecco le 28 multisale UCI che ospiteranno il sabato notte horror: UCI Ancona, UCI Arezzo, UCI MIlanoFiori, UCI Bicocca (MI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Campi Bisenzio (FI), UCI Casoria (NA), UCI Montano Lucino (CO), UCI Curno (BG), UCI Ferrara, UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Fiume Veneto (PN), UCI Lissone (MB), UCI Mestre, UCI Molfetta (BA), UCI Moncalieri (RM), UCI Parco Leonardo (RM), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Pioltello (MI), UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI RomaEst, UCI Romagna Savignano sul Rubicone, UCI Sinalunga, UCI Torino Lingotto, UCI Verona.

Le prevendite per l'acquisto dei biglietti sono aperte. È possibile acquistare il biglietto tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple, Android e Windows Phone e sul sito www.ucicinemas.it.

