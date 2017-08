Nosferatu: Anya Taylor-Joy nel cast del remake firmato da Robert Eggers

Anya Taylor-Joy, la star di Split e The Witch, tornerà a collaborare con il regista Robert Eggers nel remake di un classico del cinema Horror. Si apprende da alcuni fonti che l'attrice è stata infatti contattata dallo Studio 8 per interpretare il ruolo protagonista in un nuovo Nosferatu.

Già da tempo il regista Robert Eggers aveva pensato all'attrice di The Witch per essere la protagonista del film, ma in seguito al successo di Split la ragazza è diventata una delle giovani attrici più ricercate dagli studios complicando non poco il casting. Attualmente Anya Taylor-Joy è impegnata sul set di X-Men: The New Mutants e ha già firmato per il sequel di Split ed Unbreakable - Il predestinato firmato da M.Night Shyamalan ed intitolato Glass.

Nel 1922 F.W. Murnau firmò il film muto originale, vera e propria pietra miliare che è stata poi rivista da Werner Herzog e Klaus Kinski nel 1979 in Nosferatu, principe della notte. Alla produzione del nuovo adattamento non ufficiale del Dracula di Bram Stoker figurano Chris Columbus ed Eleanor Columbus. Prima di ridare vita a Nosferatu Eggers realizzerà un film intitolato The Knight, mentre è atteso nel 2017 un altro film sul famoso vampiro che per l'occasione sarà interpretato da Doug Jones!

