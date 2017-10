Noir in Festival 2017: a Margaret Atwood il Premio Chandler

Sarà Margaret Atwood a ricevere quest'anno il prestigioso Raymond Chandler Award, il premio letterario dedicato alla scrittura noir che ogni anno laurea un maestro del genere e che verrà consegnato alla scrittrice canadese giovedì 7 dicembre alle ore 21 al Teatro Sociale di Como.

Il Noir in Festival, la più importante manifestazione italiana dedicata al noir nel cinema e nella letteratura, giunta alla XXVII edizione (Milano e Como dal 4 al 10 dicembre), assegna il suo premio letterario più prestigioso, il Premio Raymond Chandler alla carriera, a un'autrice che incarna al meglio virtù e caratteristiche della cosiddetta letteratura di genere, si tratti del noir o della fantascienza, di una rilettura della fiaba nella sua versione più "nera" o del fantastico, e che insieme le trascende dando voce a un'idea totalizzante e nobile di letteratura.

Personalmente impegnata sul fronte dell'ecologismo e del femminismo, Atwood fa della sua militanza l'alimento di uno speculare impegno letterario, che di quella anche si nutre per diventare altro, linguaggio e stile, allusivo come una metafora, concreto come ogni storia. Storie e metafore che hanno raggiunto lettori di ogni paese e che sempre di nuovi vanno conquistandone grazie anche alle nuovissime trasposizioni in serie televisive del suo capolavoro The Handmaid's Tale (visibile su TimVision), e di Alias Grace (prossimamente su Netflix).

I libri di Margaret Atwood sono pubblicati in Italia da Ponte alle Grazie. Prima della consegna del Premio Chandler 2017, Margaret Atwood incontrerà il pubblico del Noir in Festival a Milano, presso la Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, mercoledì 6 dicembre alle 18.30.

