Noi siamo tutto: il nuovo trailer e un poster del film

Il film Noi siamo tutto, tratto dal romanzo di Nicola Yoon intitolato Everything, Everything, arriverà nelle sale americane il 19 maggio e, nell'attesa, sono stati diffusi un nuovo poster e un trailer inedito.

Il lungometraggio è stato diretto da Stella Meghie e scritto da J. Mills Goodloe.

La storia ha come protagonista Amandla Stenberg (Rue in Hunger Games) nel ruolo di Madeline Whittier: una diciottenne che ha trascorso la sua vita in isolamento a causa di una malattia che rende ogni cosa, al di fuori della sua casa asettica, una minaccia potenzialmente mortale.

Madeline dipinge e scrive per trascorrere il proprio tempo, immaginandosi in luoghi distanti dalle mura in cui è rinchiusa.

La ragazza è accudita da sua madre (Anika Noni Rose) e da un'infermiera, Carla (Ana de la Reguera). Le due donne hanno un approccio diverso alla malattia: Carla è infatti convinta che non ci sia nulla di male nel lasciar entrare nella vita di Madeline un po' del mondo esterno, a patto che sia sicuro.

La vita della teenager cambia radicalmente quando arriva un nuovo vicino, il giovane Olly (Nick Robinson).

