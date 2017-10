No Activity: Will Ferrell e Jesse Plemons nel trailer della serie

Il 12 novembre debutterà su CBS All Access la nuova comedy intitolata No Activity. La prima stagione sarà composta da otto episodi e mostrerà un gruppo di personaggi, tra cui due poliziotti e due criminali, alle prese con situazioni complicate e al limite del surreale.

Il progetto è un adattamento di uno show australiano ed è prodotto da Will Ferrell, impegnato anche come interprete, Adam McKay e Funny Or Die.

I protagonisti saranno Patrick Brammall e Tim Meadows, mentre tra le guest star ci saranno anche Mark Berry, Arturo Castro, Mackenzie Davis, Bridget Everett, Darren Gilshenan, Travis Guba, Jake Johnson, Sunita Mani, Jason Mantzoukas, Adrian Martinez, Jesse Plemons, Fred Pohl, Alex Rodriguez, Amy Sedaris, J.K. Simmons, Courtenay Taylor, Michaela Watkins e Daniel Zolghadri.

Ecco il video:

