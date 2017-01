Nina Dobrev e Ruby Rose, scherzi, rivalità e disastri sul set di XXX - Il ritorno di Xander Cage

Nina Dobrev ha condiviso un divertente aneddoto legato alle riprese del film xXx - Il ritorno di Xander Cage. Sul set era infatti nata una "rivalità" con la collega Ruby Rose: "Abbiamo fatto tanti, tanti, tanti scherzi. Alla fine eravamo entrambe terrorizzate e non uscivamo dalle nostre roulotte perché pensavamo entrambe che ci fosse un piano contro di noi e avevamo assolutamente ragione, perché avevamo sempre delle idee".

Uno degli ultimi scherzi organizzati da Ruby, inoltre, non è andato come previsto: "E' un'amica di Taylor Swift quindi ha pensato che sarebbe stato divertente assumere una sosia e farla venire sul set, farla cantare per me e attaccarmi nella roulotte. Quello che non poteva sapere è che la ragazza che è stata assunta era in realtà una mia grandissima fan quindi mi ha visto ed era veramente nervosa. Durante la sua performance ha colpito la testa e ha iniziato a sanguinare".

Lo scherzo si è quindi rivelato un vero disastro, tuttavia l'attrice ha confermato che il periodo trascorso sul set del lungometraggio con Vin Diesel è stato veramente divertente.

Home News Nina Dobrev e Ruby Rose, scherzi, rivalità e...