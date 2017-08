Nightmare Before Christmas: in arrivo una storia a fumetti ideata come sequel

La casa editrice Tokyopop ha annunciato di aver ottenuto i diritti per pubblicare una storia ideata come sequel del film animato Nightmare Before Christmas.

Tra le pagine si racconterà quanto accaduto al simpatico cane fantasma Zero, il fedele compagno di Jack Skellington.

La storia seguirà le avventure del personaggio mentre si perde nella città di Natale.

La serie a fumetti sarà scritta da DJ Mily e le illustrazioni saranno curate da Studio DICE.

Il volume sarà in vendita nella primavera del 2018 con un formato inedito essendo disponibile in versione tradizionale in stile manga in bianco e nero e in una a colori.

