Nicole Kidman: "E' arrivato il momento di sostenere Donald Trump"

Nicole Kidman, durante una recente intervista, ha spiegato per quale motivo ritiene che si debba sostenere il presidente Donald Trump.

L'attrice, nata alle Hawaii e cresciuta in Australia, ha spiegato la sua opinione sulla situazione politica dopo le elezioni presidenziali: "Ora è stato eletto e come nazione dobbiamo sostenere chiunque sia il presidente perché è su questo che si basa la nostra nazione". La star ha quindi aggiunto: "E' successo... è lì... andiamo avanti!".

La protagonista di Lion - La strada verso casa ha però dovuto affrontare molte critiche a causa delle sue dichiarazioni. Su Twitter molte persone hanno ironizzato sulle sue parole sostenendo siano gli effetti collaterali del botox o addirittura chiedendo che i suoi film vengano boicottati al loro arrivo nei cinema.

@thehill Botox has clearly gotten to her brain. Next. — NYTNarrative (@NYTNarrative) January 12, 2017

It's time to add her to our boycott list. No more Nicole Kidman. https://t.co/JJkyYAawR5 — Eddie (@eddienotfunny) January 13, 2017

Please #NicoleKidman don't get confused. Supporting the country is not the same as supporting Trump. Poison in one side and the USA in other — Javier FB (@Irreverentix) January 13, 2017

Nicole ha comunque ricevuto anche molti messaggi di sostegno.

@piersmorgan @NicoleKidman Wow! An actress who is stunningly beautiful and has brains too! Thank you for supporting America. — Kat (@Kats_Cache) January 13, 2017

So not every #Hollywood #star is a moron! Bravo to #NicoleKidman. Don't care about her politics-she just displayed common sense. — Jeff Shawan (@Shawan4Freedom) January 13, 2017

