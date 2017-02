Nicolas Winding Refn autore e regista di Too Old To Die Young

Nicolas Winding Refn sarà il regista e autore di una nuova serie di Amazon intitolata Too Old To Die Young, di cui verrà prodotta una prima stagione composta da dieci episodi.

Le riprese dello show avverranno in autunno a Los Angeles, città in cui si svolgeranno gli eventi raccontati negli episodi, dedicati al mondo della criminalità.

Il progetto viene descritto come molto somigliante alla trilogia di Pusher, in cui dei criminali danesi venivano coinvolti nello spaccio di droga. Al centro della serie ci sarà il percorso personale di un gruppo di personaggi che passano dall'essere dei killer a diventare dei protettori della città.

Refn sarà coinvolto anche in veste di produttore esecutivo, mentre tra gli sceneggiatori ci sarà anche Ed Brubaker.

