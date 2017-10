Nicolas Winding Refn annuncia il debutto del progetto "byNWR.com"

Il regista Nicolas Winding Refn ha annunciato di aver ideato un sito intitolato byNWR.com che offrirà gratuitamente la possibilità di visionare film, saggi, opere fotografiche e artistiche di vario genere.

Il filmmaker ha raccontato che il progetto è stato ideato per contribuire a "creare un'idea moderna di quello che diventerà il cinema". Tra i contenuti pubblicati online ci saranno lungometraggi restaurati e opere originali create da alcuni artisti selezionati da Refn.

Il lancio del sito avverrà con il programma intitolato Regional Renegades: Exploitation Gems from the Southern USA curato da Jimmy McDonough, mentre il focus successivo sarà Restored and Rediscovered Classics of American Independent Cinema, affidato ai responsabili del magazine Little White Lies.

