Nico, 1988: in esclusiva il trailer del film sulla “sacerdotessa delle tenebre”

Patrizio Marino

Susanna Nicchiarelli in Nico, 1988 racconta gli ultimi anni di Christa Päffgen, in arte Nico cantante, attrice e modella tedesca. Nico fu tra le muse di Andy Warhol, che la chiamò a collaborare con il gruppo Velvet Underground di cui l'artista era il deus ex machina. Dopo la breve collaborazione con il gruppo di Lou Reed, Nico iniziò la sua carriera di solista, il film della Nicchiarelli racconta i suoi ultimi tour con la band che l'accompagnava in giro per l'Europa negli anni '80: anni in cui la Päffgen ritrova se stessa, liberandosi del peso della sua bellezza e ricostruendo un rapporto con il suo unico figlio dimenticato. È la storia di una rinascita, di un'artista, di una madre, di una donna oltre la sua icona.

Trine Dyrholm, attrice, cantante e cantautrice danese, veste i panni della "sacerdotessa delle tenebre", completano il cast del road-movie John Gordon Sinclair, Anamaria Marinca e Thomas Trabacchi.

Movieplayer vi presenta in esclusiva il trailer di Nico, 1988 primo film lingua inglese della regista romana e vincitore del premio Orizzonti per il Miglior Film a Venezia74, in sala il 12 ottobre distribuito da I Wonder Pictures.

