Nicholas Hoult affiancherà Emma Stone in The Favourite

L'inglese Nicholas Hoult si prepara ad affiancare Emma Stone, fresca di Premio Oscar, e Rachel Weisz in The Favourite, nuovo progetto del regista greco Yorgos Lanthimos. In The Favourite Nicholas Hoult interpreterà Harley, leader del partito dei Tories durante il regno della Regina Anna alla fine del 17° secolo e all'inizio del 18°. La sceneggiatura è firmata da Deborah Davis e Tony McNamara.

Leggi anche: Nicholas Hoult: dieci cose che non sappiamo di lui

La Regina Anna governò l'Inghilterra e l'Irlanda dall'8 marzo 1702 al 1 maggio 1707. Il 1 maggio 1707 Inghilterra e Scozia si unirono a formare la Gran Bretagna. Divenne così Regina di Gran Bretagna e Irlanda fino alla morte, avvenuta il 1 agosto 1714. Anna fu l'ultima monarca della Casa degli Stuarts.

The Favourite vedrà Emma Stone nei panni di Abigail Masham mentre Rachel Weisz sarà Sarah, Duchessa di Marlborough e Olivia Colman sarà la Regina Anna.

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV!

Home News Nicholas Hoult affiancherà Emma Stone in The...