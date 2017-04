New Warriors: le descrizioni dei protagonisti della serie animata

Freeform e Marvel Entertainment hanno svelato i dettagli dei protagonisti della nuova serie New Warriors, la cui prima stagione sarà composta da dieci episodi della durata di trenta minuti che debutteranno nel 2018.

Ecco le descrizioni:

Doreen Green/Squirrel Girl ha il potere di parlare con gli scoiattoli, ha capacità acrobatiche, può lottare ed è una leader naturale, non del tutto innocente. La sua qualità più grande è l'ottimismo e la fiducia negli altri, che spinge a credere in se stessi. Porta sempre con sé il suo scoiattolo Tippy Toe.

Craig Hollis/Mister Immortal sostiene di non poter mai morire e ha una personalità più arrogante che sicura, tuttavia è affascinante con il suo atteggiamento scontroso. E' pigro e non vuole impegnarsi a combattere.

Dwayne Taylor/Night Thrasher non ha superpoteri ed è una celebrità grazie al suo canale YouTube. E' brillante, forte, nobile ed è un imprenditore senza vergogna di se stesso, oltre a credere in una propria versione della giustizia. Dwayne nasconde il fatto che proviene da una famiglia ricca pur di non perdere fan.

Robbie Baldwin/Speedball può lanciare sfere di energia ed è cresciuto con l'idea di diventare un eroe. E' impulsivo, immaturo e vuole piacere alle altre persone. Robbie, inoltre, non ha il controllo del suo potere.

Zack Smith/Microbe è un ipocondriaco che riesce a parlare in modo telepatico con i germi, situazione che gli permette di scoprire tutto sulle altre persone. E' un ragazzo dolce e protettivo che va aiutato a diventare più sicuro.

Deborah Fields/Debrii è una ragazza orgogliosa, divertente e sveglia. E' lesbica e ha subito un grave lutto nella sua vita personale a causa delle sue azioni eroiche. Sostiene di potersi occupare di se stessa e non teme di rivelare la verità o esprimere la propria opinione.

