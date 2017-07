New Warriors: annunciato il cast della nuova serie Marvel

La Marvel Entertainment ha annunciato il cast della nuova serie New Warriors, che debutterà nel 2018 su Freeform.

L'attrice Milana Vayntrub ha ottenuto il ruolo di Doreen Green, ovvero Squirrel Girl; Derek Theler interpreterà Craig Hollis/Mister Immortal; Jeremy Tardy ha la parte di Dwayne Taylor/Night Thrasher; Calum Worthy apparirà nei panni di Robbie Baldwin/Speedball; Matthew Moy sarà Zack Smith/Microbe; Kate Comer porterà sullo schermo Deborah Fields/Debrii.

Lo showrunner Kevin Biegel ha dichiarato: "Sono incredibilmente elettrizzato di lavorare con questo fantastico gruppo di attori".

La prima stagione sarà composta da dieci episodi, della durata di 30 minuti, che seguiranno quello che accade a sei giovani dotati di poteri che lavorano insieme per migliorare il mondo, nonostante la società non sia ancora pronti ad accettarli.

Il progetto, inoltre, affronterà il periodo di tempo in cui si passa dalla giovinezza all'età adulta.

