Netflix svela le serie più popolari in ogni stato degli USA. Marvel domina!

Nel corso degli anni, il servizio della piattaforma streaming Netflix è cresciuto esponenzialmente. Dal 2013, anno del lancio della prima serie originale, House of Cards, sono stati diffusi tanti show di ottima qualità che hanno catturato l'interesse del pubblico fidelizzando un numero sempre maggiore di abbonati.

Oggi Netflix non è il solo contendente sul mercato. Si stanno rafforzando le capacità produttive di rivali quali Amazon, Hulu e dello stesso YouTube, ma la piattaforma streaming numero 1 continua a crescere grazie al coraggio di esperimenti pionieristici e alla continua ricerca di novità.

Adesso Cable TV ha diffuso i dati raccolti su Google Trend mostrando quale sia lo show di Netflix più popolare in ogni stato americano, come mostra l'immagine di seguito.

Come vediamo dall'immagine, Marvel Studios sembra avere la meglio vincendo in molti stati. Daredevil e Jessica Jones trionfano in 21 stati, quasi la metà degli USA. La mappa rivela, però, qualche interessante sorpresa: la sitcom The Ranch è la serie preferita in Wyoming. Stranger Things, serie rivelazione della piattaforma, trionfa solo nello Utah.

CableTV evidenzia, inoltre, la tendenza di alcune serie a essere più popolari nelle zone vicine alle location. Bloodline, ambientata nelle Florida Keys, è popolare in Alabama, Florida, Nord Carolina e Sud Carolina; House of Cards, ambientata a Washington D.C., è la serie più seguita proprio a Washington D.C.; anche Last Chance U, docuserie ambientata nell'East Mississippi, è stata la serie più vista in Mississippi così come The Get Down, ambientata nel South Bronx e risultata trionfatrice a New York.

