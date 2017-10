Netflix svela la classifica delle 10 serie tv viste più velocemente

Netflix ha comunicato che sono in continuo aumento in tutto il mondo il numero dei binge racer, in grado di completare la visione della propria serie tv preferita entro le 24 ore dal suo lancio.

Secondo i dati riportati, in totale 8.4 milioni di membri hanno deciso di dedicarsi all'attività durante il loro periodo di abbonamento e tra il 2013 e il 2016 il numero di utenti che riescono nell'impresa è cresciuto più di venti volte.

"Essere i primi a finire una storia - che si tratti dell'ultima pagina di un libro o l'ultimo, delicatissimo momento della tua serie TV preferita - genera una sensazione unica e indescrivibile", afferma Brian Wright, Vice President delle produzioni originali Netflix. "Netflix ti permette di guardare i tuoi contenuti preferiti come non hai mai fatto prima, e non c'è nulla di più bello di uno show che riesce a coinvolgere i suoi spettatori e ad accendere la passione di chi lo guarda".

Un utente in Italia è persino riuscito a fare binge racing da solo già 17 volte quest'anno, ma la situazione è diffusa davvero in tutto il mondo.

Una mamma per amica: di nuovo insieme, è stato lo show che ha generato la più alta percentuale di binge racer a livello globale, nonché italiano, a 24 ore dal suo debutto. L'Italia ha inoltre la percentuale più alta di Binge Racer a livello globale per Breaking Bad e Atypical .

Ma il podio degli show visti più velocemente varia leggermente da paese a paese: in Italia, al secondo posto dopo Una mamma per amica: di nuovo insieme, troviamo The Defenders. Le amiche di mamma è al primo posto in Ecuador, Club de Cuervos in Messico, mentre i The Defenders della Marvel sbaragliano la concorrenza in Corea.

E mentre i Binge Racer guardano i loro contenuti velocemente all'inseguimento della gloria in tutto il globo, il Canada detiene la percentuale più alta di spettatori entro le prime 24 ore e il titolo più visto è Trailer Park Boys.

