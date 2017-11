Netflix, Stranger Things e The Punisher a Lucca 2017: le immagini dal Sottosopra!

L'offerta di Netflix a questo Lucca Comics & Games è sicuramente una delle più vaste mai viste. Presente con ben due stand la piattaforma di streaming ha superato la barriera dello schermo e intrattiene i partecipanti alla manifestazione con tantissimi giochi ed un attrazione da urlo.

Il Netflix Hub costituisce per tutti i binge watcher un habitat naturale: ci si può mettere alla prova con quiz dedicati alle serie preferite, vedere oggetti di scena e costumi originali di Star Trek: Discovery e The Defenders, scattare simpatiche GIF a tema e, per i più temerari bisognosi di un nuovo look, usufruire del barbiere a disposizione nello stand di The Punisher per ottenere un taglio alla Frank Castle. Premio per la tricologica ed in un certo senso economica prova: una maglietta del Punitore.

L'attrazione che, però, sta creando file chilometriche e attese interminabili vi porterà in un solo istante ad Hawkins a respirare l'atmosfera misteriosa di Stranger Things. In uno spazio ricavato all'interno delle mura di Lucca, tra videogiochi vintage, oggetti scenici e ricostruzioni dettagliatissime degli ambienti della serie si può fare un tuffo nostalgico negli anni '80, sentendosi di nuovo bambini proprio come Will, Mike, Dustin, Lucas e Undici.

Divertitevi, guardatevi intorno ma attenti a dove andate perché il sottosopra è letteralmente dietro l'angolo.

