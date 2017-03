Netflix sta sperimentando contenuti in cui il pubblico può scegliere il finale

Fin dalla sua comparsa, Netflix ha alzato l'asticella della produzione e della distribuzione anticipando le tendenze con la produzione di contenuti originali innovativi e di qualità sia a livello di serie che di film. Al momento la piattaforma streaming starebbe affrontando una nuova sfida, la produzione di contenuti con finale multiplo per permettere agli spettatori di scegliere le loro storie.

Quest'idea di televisione interattiva circola da tempo, ma non ha mai davvero trovato una forma compiuta. Il Daily Mail conferma, però, che Netflix sta provando a percorrere questo cammino in modo organico, lavorando con i propri autori per dare al pubblico la possibilità di creare la propria storia, scegliendo come proseguire la visione di un contenuto. Materia di sperimentazione sarebbero show come The Crown o Orange Is the New Black che prossimamente potrebbero fornire al pubblico la possibilità di scegliere cosa far fare ai personaggi o come far finire una storia.

Questa tecnologia potrebbe essere testata con una serie per bambini in arrivo: "Tutti i contenuti saranno disponibili e il pubblico avrà varie possibilità di scelta... Vedremo come funzionerà. E' un esperimento. Vedremo se avrà successo. Per i creatori, questo è un nuovo territorio" spiega il boss di Netflix Reed Hastings, aggiungendo "Una volta che hai l'interattività puoi tentare di tutto".

