Netflix: l'eclissi solare ha fatto crollare gli ascolti del 10%!

L'eclisse solare di lunedì, visibile negli Stati Uniti, ha fatto prendere una pausa agli americani dal lavoro, dai contatti sociali, e apparentemente anche dall'uso di Netflix. Il servizio streaming online, infatti, nei minuti dell'eclissi ha perso circa il 10% di spettatori rispetto allo stesso orario negli altri giorni, e per sottolineare questo dato ha deciso di twittare un rimprovero ai suoi spettatori:

Hey, just wondering why 10% of you chose to watch a giant rock cover a giant ball of gas when I HAVE ALWAYS BEEN THERE FOR YOU. — Netflix US (@netflix) 22 agosto 2017

Contando circa 50 milioni di abbonati, il calo del 10% è un dato significativo, per quanto fosse limitato all'evento naturale in corso. I fan hanno subito risposto al tweet provando a ottenere il più possibile da questa situazione di vantaggio, richiedendo il ritorno di Sense8 o Hannibal:

Give us #sense8season3 & maybe we will skip the next eclipse but you gotta make it worth our while! pic.twitter.com/MFv6BfMTL0 — Shanna Talley (@Oracle1313) 22 agosto 2017

Cuz that rock doesn't cancel our favorite shows — Mallory (@acltearjerker) 22 agosto 2017

well, if you had produced the fourth season of Hannibal I would've watched you. #SaveHannibal — Vee SaveHannibal (@writingvee) 22 agosto 2017

Continua a seguirci su Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Google+ e Telegram per aggiornamenti, notizie, e curiosità su film e serie TV

Home News Netflix: l'eclissi solare ha fatto crollare gli...