Netflix: le prime immagini di Suburra, Dark e delle altre novità europee

Patrizio Marino

Netlix ha iniziato a produrre serie originali europee, l'annucio fu fatto dai vertici della piattaforma multimediale lo scorso anno, oggi possiamo vedere il teaser trailer di Dark, la prima produzione originale Netflix tedesca, le prime foto di Suburra, l'attesissima serie sul crimine organizzato italiano e le prime foto di Las Chicas del Cable, la serie drama spagnola.

Dark sarà disponibile su Netflix in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo nell'inverno del 2017, mentre Las Chicas del Cable debutterà su Netflix il 28 Aprile.

Di seguito le sinossi ufficiali delle tre serie.

Sinossi Dark:

Il regista Baran bo Odar e lo scrittore Jantje Friese (Who Am I?), un duo creativo unico nel suo genere, danno vita alla prima serie originale Netflix tedesca: Dark. Gli occhi del mondo sono puntati sulla piccola cittadina tedesca di Winden, dove la scomparsa di due bambini fa emergere la doppia vita e le relazioni complicate di quattro famiglie. In 10 episodi della durata di un'ora, la storia sconvolge gli spettatori con una serie di colpi di scena che si legheranno alle vicende della stessa città nel 1986. Dark è prodotta dalla famosa casa di produzione tedesca Wiedemann & Berg (Life of Others, Who Am I). Fanno parte del una serie di incredibili volti nuovi (Louis Hofmann, Lisa Vicari), così come attori teatrali e televisivi con lunghe carriere alle spalle (Oliver Masucci, Jördis Triebel, Karoline Eichhorn and Angela Winkler).

Sinossi Suburra:

Suburra, la serie-thriller italiana originale Netflix, è diretta da Michele Placido. Nel cast Claudia Gerini, Alessandro Borghi, Filippo Nigro, Francesco Acquaroli, Giacomo Ferrara e Eduardo Valdarini. Suburra, ambientata a Roma, racconta le relazioni tra Chiesa, Stato e crimine organizzato in 10 episodi affascinanti e provocatori.

Sinossi Las Chicas del Cable:

Las chicas del cable, prima produzione originale Netflix spagnola, è ambientata a Madrid nel 1928. Un'epoca in cui le donne volevano essere libere, ma dovevano lottare per farlo. Quattro ragazze, provenienti da ambienti molto diversi tra loro, iniziano a lavorare come operaie e capiranno insieme cosa significhi davvero la libertà. Lidia (Blanca Suárez), Marga (Nadia de Santiago), Carlota (Ana Fernández) e Ángeles (Maggie Civantos) sono Las chicas del cable.

Home News Netflix: le prime immagini di Suburra, Dark e...