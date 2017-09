Netflix, le novità in catalogo a Settembre

03 settembre 2017 Netflix a settembre ci propone moltissime novità: dalla terza stagione di Narcos a Star Trek: Discovery al ritorno di Bojack Horseman, ma la piattaforma multimediale non è solo Serie TV per cui segnaliamo anche gli originali Little Evil e Il Gioco di Gerald tratto da Stephen King e il film Star Wars: Il risveglio della forza.