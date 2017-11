Netflix, le novità in catalogo a Novembre

Patrizio Marino

Anche questo mese Netflix aggiunge numerose serie al suo catalogo, tra l'altro seguiremo Frank Castle nel suo tentativo di soddisfare la sua sete di vendetta e giustizia in The Punisher, lo spin off di Daredevil, e la serie di Spike Lee She's Gotta Have It basata sul film Lola Darling del 1986.

Per saperne di più: Netflix Italia: Le ultime novità aggiunte tra serie e film

Le Serie TV originali NETFLIX

Greenleaf - Stagione 2 disponibile dal primo novembre

L'altra Grace - Miniserie disponibile dal 3 novembre Alias Grage

The Big Family Cooking Showdown - Stagione 1 disponibile dal 3 novembre

Lady Dynamite - Stagione 2 disponibile dal 10 novembre

Blazing transfer students - Stagione 1 disponibile dal 10 novembre

Shot in the dark - Stagione 1 disponibile dal 17 novembre

The Punisher - Stagione 1 disponibile dal 17 novembre

Godless - Stagione 1 disponibile dal 22 novembre

She's gotta have it - Stagione 1 disponibile dal 23 novembre

Frontiera - Stagione 2 disponibile dal 24 novembre

Trailer Park Boys Out of the Park - Stagione 1 disponibile dal 24 novembre

The Many Faces of Ito - Stagione 1 disponibile dal 24 novembre

Glitch - Stagione 2 disponibile dal 28 novembre

Good Morning Call - Stagione 2 disponibile dal 28 novembre

Le Serie TV originali NETFLIX - Episodi Settimanali

Dynasty - Stagione 1- nuovi episodi disponibili dal 2 novembre ogni giovedì

Designated Survivor - Stagione 2 - nuovi episodi disponibili dal 3 novembre ogni venerdì

Star Trek: Discovery - Stagione 1 - episodi disponibili il 6 e il 13 novembre

Chelsea - Stagione 2 - nuovi episodi disponibili ogni venerdì

Serie TV

Quando chiama il cuore - Stagione 4 disponibile dal primo novembre

The 100 - Stagione 3 disponibile dal primo novembre

12 Monkeys - Stagione 2 disponibile dal primo novembre

L'attacco dei giganti. Il film - Parte I: L'arco e la freccia: L'arco e la freccia Cremisi disponibile dal primo novembre

L'attacco dei giganti. Il film - Parte II: Le ali della libertà: Le Ali della Libertà disponibile dal primo novembre

The Code - Stagione 2 disponibile dal primo novembre

Dal tramonto all'alba - La serie- Stagione 3 disponibile dal 2 novembre

Rick and Morty - Stagione 3 disponibile dal 5 novembre

Film originali NETFLIX

Mudbound è il film più atteso trai i quattro originali proposti da Netflix questo mese, Zoolander 2 e Bastardi senza gloria di Quentin Tarantino sono tra i titoli più interessanti tra i numerosi film che la piattaforma multimediale ci proporrà questo mese.

Film originali NETFLIX

6 Days disponibile dal 3 novembre

The Killer disponibile dal 10 novembre

Mudbound disponibile dal 17 novembre

A Christmas Prince disponibile dal 17 novembre

Film

After Earth disponibile dal primo novembre

54 disponibile dal primo novembre

Guida galattica per autostoppisti disponibile dal primo novembre

Disturbia disponibile dal 5 novembre

Una sola verità - Nothing but the Truth disponibile dal 5 novembre

Anomalasia disponibile dal 6 novembre

Hot Fuzz disponibile dal 9 novembre

Zoolander 2 disponibile dal 15 novembre

King Kong disponibile dal 15 novembre

Scarface disponibile dal 16 novembre

8 Mile disponibile dal 21 novembre

Innocenti bugie disponibile dal 22 novembre

Il primo cavaliere disponibile dal 22 novembre

Sono il numero quattro disponibile dal 28 novembre

Bastardi senza gloria disponibile dal 30 novembre

La dura verità disponibile dal 30 novembre

Mr. Bean's Holiday disponibile dal 30 novembre

Anna Karenina disponibile dal 30 novembre

Stand up comedy originali NETFLIX

DeRay Davis: How to Act Black disponibile dal 14 novembre

Brian Regan: Nunchucks and Flamethrowers disponibile dal 21 novembre

Documentari originali NETFLIX

Jim & Andy: The Great Beyond. The Story of Jim Carrey, Andy Kaufman and Tony Clifton disponibile dal 17 novembre

Saving Capitalism disponibile dal 21 novembre

Cuba and the Cameraman disponibile dal 24 novembre

I Più Bei Documentari

Under Arrest - Stagione 7 disponibile dal primo novembre

The Rolling Stones Crossfire Hurricane - Stagione 1 disponibile dal primo novembre

Lockup: State Prisons: Collection 1 disponibile dal 15 novembre

Religion of Sports - Stagione 1 disponibile dal 23 novembre

Le Serie Originali Netflix per i più Piccoli

Project MC2 - Parte 6 disponibile dal 7 novembre

Glitter Force Doki Doki - Stagione 2 disponibile dal 10 novembre

Stretch Armstrong and the Flex Fighters - Stagione1disponibile dal 17 novembre

Luna Petunia- Stagione 3 disponibile dal 17 novembre

Per i più Piccoli

A Christmas Special: Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir disponibile dal primo novembre

Bruno & Boots: This Can't Be Happening at Macdonald Hall disponibile dal primo novembre

Pound Puppies - Stagione 1 disponibile dal primo novembre

Lorax - Il guardiano della foresta disponibile dal 2 novembre

Alvin Superstar: Nessuno ci può fermare disponibile dal 6 novembre

Magia d'estate disponibile dal 7 novembre

20000 leghe sotto i mari disponibile dal 14 novembre

Il grande e potente Oz disponibile dal 21 novembre

Il Grinch disponibile dal 30 novembre

Home News Netflix, le novità in catalogo a Novembre