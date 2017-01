Netflix, ecco le novità in catalogo a gennaio 2017!

Patrizio Marino

Come ogni mese eccoci puntuali con l'appuntamento con i nuovi arrivi della piattaforma Netflix. Partiamo dalle serie originali Netflix, mentre continua il rilascio settimanale della prima stagione della già rinnovata Shooter, dal 3 gennaio comincia la seconda stagione di Shadowhunters (episodi settimanali). Il 6 gennaio parte la prima stagione del remake della commedia One Day at a Time e la terza stagione di Degrassi: Next Class. Il 13 gennaio è il giorno dell'attesa Una serie di sfortunati eventi con Neil Patrick Harris, lo stesso giorno verrà rilasciata la prima stagione di The Investigator: A British Crime Story . Le prime stagioni di You Me Her e Frontier verranno rilasciate rispettivamente il 18 gennaio e il 20 gennaio mentre il 24 gennaio parte la prima parte della prima stagione della serie reality Terrace House: Aloha State.

Continuiamo con le altre serie non originali: il primo gennaio partono la seconda stagione di Sword Art Online (la stagione porta il sottotitolo Sword Art Online II), la prime stagione del crime drama The Principal, la prima stagione di 46 Yok Olan, la settima stagione della pluripremiata Modern Family. Il primo gennaio verrà inoltre reso disponibile lo speciale Sherlock - L'abominevole sposa, mentre il due gennaio inizierà la quarta stagione di Sherlock con Benedict Cumberbatch. Il 15 gennaio inizia la sesta stagione di Pretty Little Liars mentre le tre stagioni di Bitten saranno messe on line dal 20 gennaio.

Gennaio ci porta quattro film originali Netflix, il 6 gennaio è la volta di Coin Heist con Sasha Pieterse e Alex Saxon . I l 13 gennaio toccherà a Clinical, il 20 gennaio invece Take the 10 e per concludere il 27 gennaio iBoy con Will Poulter.

Molte le novità per quando riguarda i film non originali. Il primo gennaio verranno messi a disposizione degli abbonati Netflix numerosi film: Serendipity - Quando l'amore è magia, Kate & Leopold con Meg Ryan e Hugh Jackman. Sempre il primo gennaio verranno rilasciati Neverland - Un sogno per la vita, Aquamarine, Spy Kids, Spy Kids 2: l'isola dei sogni perduti, Missione 3D: Game Over e All'inseguimento della pietra verde film di Robert Zemeckis con Michael Douglas. Il 9 gennaio è la volta di Man on fire - Il fuoco della vendetta, mentre il 10 gennaio verranno rilasciati The Gambler di Rupert Wyatt e di Birdman, film del regista Alejandro González Iñárritu, con Michael Keaton, vincitore di ben quattro premi oscar tra i quali quelli di miglior film e miglior regista. Lo stesso giorno verrà rilasciato SpongeBob il film e, per concludere, il 12 gennaio è la vota de Il negoziatore con Samuel L. Jackson e Kevin Spacey.

I numerosi estimatori dei documentari Netflix a gennaio potranno vedere dal primo gennaio To be a Miss e Growing Up Coy, incentrato su una famiglia del Colorado che si trova a combattere per i diritti della figlia transgender. Dal 5 gennaio Back and Forth, dal 7 gennaio Miss Sharon Jones! sul duro cammino della talentuosa cantante della band "Sharon Jones and the Dap Kings". Dal 15 gennaio il documentario horror Hostage to the Devil. Questo mese sono cinque gli show comici originali Netflix: dal 3 gennaio sarà online Jen Kirkman: Just Keep Livin', dal 10 gennaio Jim Gaffigan: Cinco, dal 17 gennaio sarà disponibile Neal Brennan: 3 Mics , Gad Gone Wild e Cristela Alonzo: Lower Classy saranno invece rilasciati il 24 gennaio.

Finiamo come sempre con l'appuntamento dedicato ai più piccoli, la prima stagione di Tarzan and Jane sarà disponibile dal 6 gennaio, la prima stagione di We're Lalaloopsy partirà il 10 gennaio. Il 27 gennaio si finisce con Kazoops!.

